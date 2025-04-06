Нефтяная тяжба Ирака и Турции пошла по второму кругу

Реагируя на возобновляющуюся парижскую арбитражную тяжбу, в Эрбиле намекают на возможные проблемы с проектом «Дороги развития» Подав второй иск в Международный арбитражный суд в Париже правительство Ирака требует от Турции дополнительную компенсацию за контрабандную, по мнению Багдада, продажу нефти с месторождений в Иракском Курдистане, перекачивавшуюся в турецкий порт Джейхан на Средиземном море.