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RT Russia

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Качиньский попытался обвинить Россию в причастности к атакам в польских школах

Качиньский попытался обвинить Россию в причастности к атакам в польских школах

Председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский попытался обвинить Россию в причастности к нападениям на учебные заведения в стране.

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