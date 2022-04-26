Кьеллини завершает карьеру в сборной Италии. Матч с Аргентиной 1 июня будет для него последним

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини объявил о предстоящем завершении карьеры в сборной Италии. 37-летний футболист проведет последний матч за национальную команду 1 июня против Аргентины в рамках «Финалиссимы 2022».

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