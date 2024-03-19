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🗣Смотрите прямой эфир на YouTube: https://youtube.com/live/DIRxr75Hwj0?feature=share На сайте «Крым 24»: https://crimea24tv.