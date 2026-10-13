Смертельное ДТП на Чуйском тракте: Toyota вылетела на встречку

На 75-м километре федеральной автодороги Р-256 в Новосибирской области Toyota Mark под управлением 21-летнего водителя выехала на встречную полосу, задела автобус «ПАЗ-32053» и столкнулась с грузовиком Sitrak.
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