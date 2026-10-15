Куйбышевский филиал компании «ФИШ МЭН» начал оптимизацию производства замороженных полуфабрикатов, на которые приходится около 90% всего объёма выпуска, совместно со специалистами Регионального центра компетенций Новосибирской области.
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