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Царьград

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Старость отступает: опрос показал, как русские побеждают возраст

Старость отступает: опрос показал, как русские побеждают возраст

Сорок лет — молодость, шестьдесят — расцвет. Согласно свежим данным отечественного ВЦИОМа, русские люди перестали считать себя стариками в привычном смысле: психологический порог старости сдвинулся до 65–70 лет, и главный секрет — не пускать возраст в голову.

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