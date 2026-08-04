Старость отступает: опрос показал, как русские побеждают возраст

Сорок лет — молодость, шестьдесят — расцвет. Согласно свежим данным отечественного ВЦИОМа, русские люди перестали считать себя стариками в привычном смысле: психологический порог старости сдвинулся до 65–70 лет, и главный секрет — не пускать возраст в голову.