На концерте Тейлор Свифт произошел зловещий инцидент: конспирологи бьют тревогу

Главный экран на концерте показал лицо, не похожее на Тейлор! 23 июня на концерте Тейлор Свифт в Лондоне произошел странный и пугающий инцидент: главный экран, транслировавший концерт на огромный стадион, завис, и несколько минут фанаты испуганно наблюдали за замершей картинкой с жутким лицом певицы, она даже не была похожа на себя.
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