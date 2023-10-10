Палестино-израильский конфликт заставляет ВСУ перейти к обороне

8-9 октября президент Украины Владимир Зеленский провел ряд совещаний с высшим военно-политическим руководством страны, обсуждая дальнейшие перспективы противостояния России, в свете начавшегося на днях очередного витка палестино-израильского конфликта.
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