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Из-за мошенников кузбассовцы потеряли за последнюю неделю 16 миллионов рублей

Из-за мошенников кузбассовцы потеряли за последнюю неделю 16 миллионов рублей

Об этом сообщила прокуратура Кузбасса.Прокуратура Кузбасса сообщила, что за последнюю неделю кузбассовцы из-за мошенников потеряли 16 миллионов рублей.

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