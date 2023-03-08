Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

«Милан» впервые за 11 сезонов сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Команда Стефано Пиоли обыграла «Тоттенхэм» (1:0 по сумме двух матчей) в 1/8 финала.