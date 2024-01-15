В Херсонской области полицейские посетили детей из многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В канун Старого Нового года заместитель начальника УОДУУПиПДН ГУ МВД России по Херсонской области подполковник полиции Евгений Базалаев совместно со старшим инспектором отделения УПиПДН ОМВД «Генический» капитаном полиции Александром Грабовским посетили детей из многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации В ходе мероприятия правоохранители вручили детям новогодние подарки и сладкие продуктовые пакеты.