Телеканал "78". Новости Петербурга В отношении него возбудили сразу два уголовных дела.
Полицейские задержали адвоката, сорвавшего пасхальные украшения с дома на Дибуновской
Комментарии
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Андрей Павлов
Вы о чем? Они хоть полдумы перережут, кроме своих лоббистов (до поры, до времени). Одного депутата уже зарезали, другому разбили голову, третий, (правда не из ГД, а региональный) отстреливаясь из травмата, был наказан судом. Реакция? Ноль. А че? А ниче. Пока диаспоры бабки платят кому надо (капитализм, однако!), то... Похоже точка невозврата пройдена, и скоро мы будем жить по законам шариата. Жить-то будут далеко не все конечно, но кто останется, будут жить так.
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5 час.
alik3456 Джексон
На следующих выборах надо нормального президента выбрать. Главное не промахнуться...
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
И пусть заплатит ЗА ВСЕ,ЧТО УНИЧТОЖИЛ!! ....Тварь поганая!!
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2 час.
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