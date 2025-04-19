Полицейские задержали адвоката, сорвавшего пасхальные украшения с дома на Дибуновской

Андрей Павлов

Вы о чем? Они хоть полдумы перережут, кроме своих лоббистов (до поры, до времени). Одного депутата уже зарезали, другому разбили голову, третий, (правда не из ГД, а региональный) отстреливаясь из травмата, был наказан судом. Реакция? Ноль. А че? А ниче. Пока диаспоры бабки платят кому надо (капитализм, однако!), то... Похоже точка невозврата пройдена, и скоро мы будем жить по законам шариата. Жить-то будут далеко не все конечно, но кто останется, будут жить так.