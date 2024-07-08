WSJ: страны НАТО по итогам саммита намерены выступить с критикой Китая

Страны НАТО по итогам саммита Североатлантического альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне, намерены выступить с критикой Китайской Народной Республики за якобы оказание Пекином помощи России в проведении специальной военной операции (СВО).
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