Вслед за намеренной эскалацией конфликта на Украине, которую осуществляет проигравшая президентские выборы администрация Джо Байдена, Российская Федерация осуществила ряд шагов, свидетельствующих о серьёзности намерений Москвы положить конец безнаказанности Украины и коллективного Запада.
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