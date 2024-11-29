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Санду напрашивается, чтобы Молдову разделали под «Орешник» – кишинёвский эксперт

Санду напрашивается, чтобы Молдову разделали под «Орешник» – кишинёвский эксперт

Вслед за намеренной эскалацией конфликта на Украине, которую осуществляет проигравшая президентские выборы администрация Джо Байдена, Российская Федерация осуществила ряд шагов, свидетельствующих о серьёзности намерений Москвы положить конец безнаказанности Украины и коллективного Запада.

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