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CNN: Байден дал понять Нетаньяху, что США не станут наступать против Ирана

CNN: Байден дал понять Нетаньяху, что США не станут наступать против Ирана

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал понять руководителю правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американская сторона не станет участвовать ни в каких наступательных операциях против Исламской Республики Иран.

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