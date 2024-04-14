CNN: Байден дал понять Нетаньяху, что США не станут наступать против Ирана

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал понять руководителю правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американская сторона не станет участвовать ни в каких наступательных операциях против Исламской Республики Иран.
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