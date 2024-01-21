Полбяной хлеб с квасом

Мой самый любимый хлеб из полбяной цельнозерновой муки, пеку его часто. Этот вариант, мой очередной эксперимент, добавив немного ржаной муки и квас, вышел интересный хлеб, похожий больше на ржаной, чем на полбяной.
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