В Британии задержали подозреваемого в убийстве семьи комментатора Би-би-си Ханта Британские правоохранители задержали 26-летнего Кайла Клиффорда, который подозревается в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта.