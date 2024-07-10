В Британии задержали подозреваемого в убийстве семьи комментатора Би-би-си Ханта Британские правоохранители задержали 26-летнего Кайла Клиффорда, который подозревается в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта.
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