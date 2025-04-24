Летом стартуют противоаварийные работы в Конюшенном ведомстве в Петербурге

Уже одобрен эскизный проект реставрации Эскизный проект реставрации Конюшенного ведомства получил одобрение Совета по сохранению культурного наследия, сообщил в телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.
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