Слово и дело

9 409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Оксана Боева
    И очень даже хорошо👌Мультфильмы Хаяо ...
  • Ol Solos
    Жаль, что и я оказался прав: Сергей Кужегетович к сожалению обижен тем, что команда "Вагнер", возглавляемая не штатск...«Не лезьте, Евген...
  • Аркадий Шацкий
    Интересно о каких территориях говорил Месси, ведь на время его пророчества СССР был единым, что ж ещё добавится? Япон...В Сеть просочилос...

Слова Зеленского об истребителях F-16 разозлили пользователей Twitter

Слова Зеленского об истребителях F-16 разозлили пользователей Twitter

Пользователей социальной сети Twitter разозлило заявление президента Украины Владимира Зеленского, что поставка самолетов F-16 киевскому режиму будет сигналом для России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх