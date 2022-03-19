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Александр Яременко: «Пашицкий написал, что «не чувствует себя в России в безопасности» – и FIVB дала ему разрешение на переход»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал переход игрока петербургского «Зенита» Дмитрия Пашицкого в польский клуб «Трефл».

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