❕ В Симферополе открыли молодёжный центр «Точка опоры» Мероприятие началось с телемоста между ещё двумя центрами в ялтинском посёлке Ливадия и Севастополе.
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❕ В Симферополе открыли молодёжный центр «Точка опоры» Мероприятие началось с телемоста между ещё двумя центрами в ялтинском посёлке Ливадия и Севастополе.