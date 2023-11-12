Связь между ожирением и нехваткой белка обнаружили ученые из Австралии

Ученые назвали неожиданную причину набора лишнего веса.Из-за чего человек может набирать вес? Ученые из Австралии пришли к неожиданному выводу: из-за нехватки белка в питании и общей несбалансированности питания.
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