Китайское гостеприимство оказалось неожиданно знакомым

Российский турист гулял по Китаю и неожиданно познакомился с местным жителем. Самое интересное началось, когда китаец вдруг заговорил с ним на русском — причём настолько по-свойски, будто они знакомы уже много лет.
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