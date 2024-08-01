✅ В Избиркоме Крыма определили порядок размещения кандидатов от политических партий в бюллетенях на выборах депутатов Госсовета республики Жеребьёвка прошла в 2 этапа.
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✅ В Избиркоме Крыма определили порядок размещения кандидатов от политических партий в бюллетенях на выборах депутатов Госсовета республики Жеребьёвка прошла в 2 этапа.