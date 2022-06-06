Летом в Уссурийске отремонтируют еще 10 автобусных остановок

Летом в Уссурийске отремонтируют еще 10 автобусных остановок

В Уссурийске объявлен поиск подрядчика на ремонт 10 остановок в разных районах города. На объектах не планируется монтаж "умных" конструкций: предусмотрено только доведение посадочных площадок до установленных норм.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх