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Саудовский промоутер обсудит реванш Бивола и Бетербиева после спорного боя

Саудовский промоутер обсудит реванш Бивола и Бетербиева после спорного боя

Саудовский промоутер Турки Аль эш-Шейх назвал победу Артура Бетербиева в бою против Дмитрия Бивола в Эр-Рияде несправедливой и пообещал рассмотреть возможность реванша.

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