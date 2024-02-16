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"Если бы Мизулина дала мне пару дней, я бы всё решил". Даня Милохин рассказал о возвращении в Москву ради девушки и гонорарах в России

"Если бы Мизулина дала мне пару дней, я бы всё решил". Даня Милохин рассказал о возвращении в Москву ради девушки и гонорарах в России

Даня Милохин стал гостем YouTube-шоу "50 вопросов", в котором рассказал о возвращении в России осенью прошлого года, после которого едва не попал в армию, попытках помириться с девушкой Юлией Гаврилиной и своих гонорарах на шоу "Ледниковый период", которое со скандалом покинул.

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Комментарии
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алексей миронов
Молодец Мизулина! Зачем нам безграмотный овощ!
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20 час.
Леонид Попивняк
...вот пусть в Дубае и &quot;зарабатывает&quot;.....
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8 час.

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