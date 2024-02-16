"Если бы Мизулина дала мне пару дней, я бы всё решил". Даня Милохин рассказал о возвращении в Москву ради девушки и гонорарах в России

Даня Милохин стал гостем YouTube-шоу "50 вопросов", в котором рассказал о возвращении в России осенью прошлого года, после которого едва не попал в армию, попытках помириться с девушкой Юлией Гаврилиной и своих гонорарах на шоу "Ледниковый период", которое со скандалом покинул.