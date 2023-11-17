Тактическая победа США, стратегическая победа КНР. Некоторые итоги американо-китайских переговоров

Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена в рамках саммита лидеров стран АТЭС всё-таки состоялась. И можно сказать, не рискуя сильно прегрешить против истины, что главным смыслом встречи стал сам ее факт, а всё остальное — это, по большому счету, уже второстепенные детали.