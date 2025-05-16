Расчеты БПЛА «Ланцет» ликвидировали боевую технику ВСУ на южнодонецком направлении

Она была обнаружена в районе населенного пункта Зеленое Поле В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении замаскированной боевой техники украинских боевиков российскими расчетами БПЛА «Ланцет» на южнодонецком направлении.
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