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Петербургский дневник

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Расчеты БПЛА «Ланцет» ликвидировали боевую технику ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты БПЛА «Ланцет» ликвидировали боевую технику ВСУ на южнодонецком направлении

Она была обнаружена в районе населенного пункта Зеленое Поле В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении замаскированной боевой техники украинских боевиков российскими расчетами БПЛА «Ланцет» на южнодонецком направлении.

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