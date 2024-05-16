Исследование: как запрет на использование русского языка на Украине привел к геноциду Ирэн ОрлонскаяВ Украине ровно пять лет назад был принят закон о запрете русского языка, который породил серьезные последствия для многих граждан.
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