Пожарные Шымкента оттачивают навыки работы в частном секторе

Плотная застройка усложняет работу пожарных в Шымкенте, сообщает «24KZ». Иногда чтобы добраться до места происшествия, им приходится преодолевать полосу препятствий, особенно, проезжая по узким улицам частного сектора.
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