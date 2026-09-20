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Татар-информ

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Явка на выборах в Набережных Челнах за два дня превысила 56%

Явка на выборах в Набережных Челнах за два дня превысила 56%

Набережные Челны традиционно активно участвуют в выборах, а за два дня голосования на выборах депутатов Госдумы в Автограде проголосовали более 231 тыс.

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