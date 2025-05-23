Уехавшие и Оставшиеся

Нынешнее нелегкое время ставит перед каждым из нас жестокий и честный вопрос: кто ты в дни испытаний? Беглец, спасающий собственную шкуру? Или страж, для которого долг перед Отечеством — выше личного комфорта? Автор статьи: Илья Александрович Игин — писатель, чьи тексты звучат как голос поколения, чьи слова жгут сердца и пробуждают совесть.