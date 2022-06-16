10+ исторических фото, способных изменить ваше представление о прошлом

Невероятные моменты ушедших лет.С момента изобретения фотоаппарата фотографы документировали все, что видели: от войн и маршей протеста до научных открытий и самой обычной жизни простых людей, позволяя потомкам хотя бы одним глазком увидеть прошлое.
Невероятные моменты ушедших лет.С момента изобретения фотоаппарата фотографы документировали все, что видели: от войн и маршей протеста до научных открытий и самой обычной жизни простых людей, позволяя потомкам хотя бы одним глазком увидеть прошлое.
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