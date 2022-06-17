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Слезы грусти и радости. Как прошел выпускной вечер в учреждении образования.

Слезы грусти и радости. Как прошел выпускной вечер в учреждении образования.

Цветы, поздравления, награждение лучших выпускников, благодарность педагогам и родителям, прощальный вальс, вспышки фотокамер: именно таким запомнится выпускной вечер для выпускников учреждения образования.

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