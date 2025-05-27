В Татарстане сохраняется высокий спрос на льготную ипотеку

В апреле 2025 года количество выданных ипотечных кредитов с государственной поддержкой в России сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 41,58 тысячи кредитов на сумму 229,94 миллиарда рублей.
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