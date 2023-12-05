Бастрыкин потребовал разобраться с историей недоношенной девочки в Перми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с требование о получении доклада по поводу расследования уголовного дела, которое было возбуждено в связи с некачественным оказанием медицинской помощи недоношенной девочке.
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