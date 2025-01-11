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EASA рекомендовало авиакомпаниям ограничить полёты над Самарой

EASA рекомендовало авиакомпаниям ограничить полёты над Самарой

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям не выполнять полёты над пятью городами России.

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