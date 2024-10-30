В Кремлевском манеже открылась выставка победителей конкурса "Нарисуй Россию!"

В Нижегородском Кремле открылась выставка победителей Всероссийского конкурса "Нарисуй Россию!", на которой молодые художники показали свое отношение к стране через творческий подход и современные формы изобразительного искусства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии