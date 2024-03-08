Байден: Мы не будем уступать Путину, но войска США не отправятся воевать на Украину

Президент США обратился к стране с докладом «О положении дел». Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к нации с докладом «О положении дел в стране» заявил, что Вашингтон продолжит твердую поддержку Украину.
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