Похитителя инструментов из дачных домов задержали в Нижнем Новгороде

Электроинструменты пропадали из дачных домов нижегородцев в течение нескольких месяцев. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого: 48-летнего мужчину без определённого места жительства, недавно освободившегося из колонии.
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