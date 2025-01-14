Freedom Holding Corp. откроет нового брокера в Турции

Турецкое подразделение Freedom Holding Corp. — Freedom Finansal Hizmetler — получило одобрение от Совета по рынкам капитала Турции (CMB) на создание новой брокерской компании под названием Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии