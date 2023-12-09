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Украинский актер Кухарский из «Возвращения Мухтара» умер от боевого ранения

Известный украинский актер Василий Кухарский скончался в возрасте 42 лет. Кухарский с первых дней российской военной операции присоединился к рядам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в сентябре был тяжело ранен в бою, после чего находился в киевской больнице.

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