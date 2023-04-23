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Аллегри про 0:1 с «Наполи»: «Юве» играл хорошо, но пропустил глупый гол. Поборемся за скудетто в следующем сезоне»

Аллегри про 0:1 с «Наполи»: «Юве» играл хорошо, но пропустил глупый гол. Поборемся за скудетто в следующем сезоне»

«Очень обидно проигрывать такой матч, но мы должны были лучше действовать в ситуации с голом. Мы просто бросили играть, и в этом смысле нам совершенно точно нужно действовать лучше.

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