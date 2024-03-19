АвтоВАЗ раскрасит Lada Vesta в новые цвета

Тольяттинский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» намерен выпускать автомобиль Lada Vesta в 7 цветах.На данный момент завод выпускает Lada Vesta в трёх цветах: белый «Ледниковый», черный «Пантера» и «Платина» в цвете серебристого металлика.
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