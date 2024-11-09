Это карма. У выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС – крупные неприятности, грозящие отставкой

Удивительное совпадение или не верим? Не успел Трамп победить на выборах президента США, как страшная неприятность постигла не раз бывавшего в Киеве большого друга Украины скандального прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карима Хана.
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