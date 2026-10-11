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В кастрюльке

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Сил почти не трачу, а вкусно всегда: готовим большой румяный пирог с мясом и картофелем по-домашнему

Сил почти не трачу, а вкусно всегда: готовим большой румяный пирог с мясом и картофелем по-домашнему

Та самая домашняя выпечка, которая никогда не надоедает, при этом готовится из самых простых продуктов – это пирог с картошкой.

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