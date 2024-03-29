МВД: девятилетнюю девочку из Тувы, предложившую совершить теракт, поставят на учет Девятилетняя девочка из Тувы от скуки предложила незнакомой женщине совершить теракт за полмиллиона рублей.
В Туве школьница предложила незнакомке совершить теракт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ALEKSANDR ROGOV
Пи-ры малолетки, персональная порка в прямом эфире! А родителей штрафануть до гола!
Ответить
15 час.
виктор комягин
и выставляйте фото ублюдков и их родителей с полными данными ФИО...не помешает для первого раза...
Ответить
14 час.
Андрей
а у нас боятся тварям нанести психтравму - морды штрихуют, а те и рады.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии