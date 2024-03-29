Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Туве школьница предложила незнакомке совершить теракт

В Туве школьница предложила незнакомке совершить теракт

МВД: девятилетнюю девочку из Тувы, предложившую совершить теракт, поставят на учет Девятилетняя девочка из Тувы от скуки предложила незнакомой женщине совершить теракт за полмиллиона рублей.

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Комментарии
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ALEKSANDR ROGOV
Пи-ры  малолетки, персональная порка в прямом эфире! А родителей штрафануть до гола!
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15 час.
виктор комягин
и выставляйте фото ублюдков и их родителей с полными данными ФИО...не помешает для первого раза...
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14 час.
Андрей
а у нас боятся   тварям нанести психтравму - морды штрихуют, а те и рады.
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14 час.

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