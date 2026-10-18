Канье Уэст заявил, что Кардашьян «сама напрашивается», и после этого у Ким забрали самое ценное.Канье Уэст предупредил Ким Кардашьян, что она сама напрашивается на неприятности, демонстрируя дорогие украшения.
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